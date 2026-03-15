Anastasia Vega și Iustin Homiuc, Miss și Mister Bucovina 2026 – Finala ediției a XII-a a concursului liceelor sucevene

Finala concursului județean „Miss & Mister Bucovina”, ediția a XII-a, a avut loc vineri, 13 martie 2026, la Auditoriumul Joseph Schmidt din Campusul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Evenimentul, organizat cu ocazia împlinirii a 19 ani de activitate a Asociației „EUROACTIV” Suceava, a reunit 14 perechi de elevi din liceele sucevene într-un spectacol plin de culoare și creativitate.

Concursul a fost organizat de Asociația „EUROACTIV” Suceava – Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate –, în parteneriat cu Asociația „Plai Străbun”, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc și Asociația „Dascăl și Artist”.

Tema ediției din acest an – „În jurul lumii” – a fost abordată într-un mod abstract și artistic. Fiecare concurent a reprezentat un stat ales, explorând ritmul unei zile de muncă, contrastul dintre mecanic și spontan, dintre conformism și creativitate. Spectacolul a transformat scena într-o călătorie simbolică printre continente, punând accent pe eleganță, atitudine și originalitate.

Probele concursului au fost: Defilare zi, Teatru, Talent, Proba de dans (Vals și Dans contemporan) și Defilare seară.

Perechile participante au reprezentat următoarele unități de învățământ:

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava – Vîrvarei Alexandra & Ciobanu Andrei Ianis Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava – Andrieș Daria & Cârcu Ștefan Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – Ohrenciuc Ioana & Agarafiei David Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – Saghin Anisia Elena & Prodan Alex Iliuță Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni & Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni – Jaba Iulia Amalia & Rusu Cosmin Liceul cu Program Sportiv Suceava – Țîrdea Ana-Maria & Gavril Cosmin Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni – Caulea Maia & Cepoi Ianis Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – Apetri Giulia & Prepeliuc Eduard Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava – Ureche Anca Carina & Corneanu Cristi Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava – Coifan Bianca Andreea & Bogdan Albert George Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – Vega Anastasia Teodora & Caciur Ionuț Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți – Ionesi Ștefana & Hurjui Teodor Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava & Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Laliței Sara Wyky & Homiuc Iustin Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – Apăvăloaie Maria Antonia & Chițu Matteo Ionuț

Juriul finalei a fost format din:

Prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – inspector școlar

Prof. univ. dr. Mărioara Salup – coregraf, Palatul Copiilor

Prof. coregraf Mirela Duminică – Palatul Copiilor

Raluca Filimon Palaghianu – Salonul de beauty Marchesa Blanca

Prof. Lucian Dimitriu – inspector școlar minoritatea romă

Bianca Rîpan – fashion designer

Pauzele dintre probe au fost animate de momente artistice pe tema balului: elevele Palatului Copiilor (coord. prof. Mărioara Salup și Mirela Duminică), Ansamblul Gelu Constantinescu Suita Câmpulung (coregraf Georgiana Constantinescu), coregrafia contemporană fusion Eduard Mihaiuc & Ioana Ilieș (coregraf Valentina Clipa) și un moment instrumental la acordeon susținut de elevul Luca Crânganu (Școala Gimnazială nr. 6 Suceava).

Clasamentul final, anunțat de prim-vicepreședinta Asociației, prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu:

Miss Bucovina 2026 – Anastasia Vega (Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți) Mister Bucovina 2026 – Iustin Homiuc (Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava)

Locul I

Sara Laliței (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava)

Albert Bogdan (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava)

Locul II

Ștefana Ionesi (Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți)

Cosmin Gavril (Liceul cu Program Sportiv Suceava)

Locul III

Ioana Ohrenciuc (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)

Ionuț Caciur (Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți)

Miss Popularitate – Ana Țîrdea (Liceul cu Program Sportiv Suceava) Mister Popularitate – Cârcu Ștefan (Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava)

Miss Dance – Anisia Saghin (Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava) Mister Dance – Cosmin Rusu (Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni)

Miss Artist – Maya Caulea (Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni) Mister Artist – Agarafinei David (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)

Miss Originalitate – Apetri Giulia (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava) Mister Originalitate – Ianis Cepoi (Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni)

Evenimentul a fost prezentat și moderat de jurnalista Adriana Dascălu Bulină (Televiziunea Intermedia). Coordonarea și organizarea au fost asigurate de prof. Mihai Greciuc, iar echipa de organizare a inclus: Naomi Chihai, Lup Iustin, Moisei Paraschiva, Incze Edmund, Kevin Macovei, Beatrice Mihăescu, Denisa Sveduneac, Bogdan Gălățanu și coregraf Georgiana Constantinescu.

Organizatorii mulțumesc Universității „Ștefan cel Mare” Suceava pentru găzduire și sprijin logistic, sponsorilor principali (Kalman Distribution SRL, Alka România – Ciprian Harja, Restaurant Aldi, Tyranozaur, Grup Mușatinii, Fundația Umanitară ASSIST, Sport Center Suceava, Fetcom Suceava, Adria Suceava, Salon Glamour, My Bride, Queen Concept Flower și mulți alții), partenerilor media (Televiziunea Intermedia, Monitorul de Suceava, Suceava News, News Bucovina, Suceava On-Line, NewsMe.ro, Televiziunea Plus Regional, Informația Ta, Radio As, Bucovina TV) și tuturor celor care au contribuit la succesul ediției.

