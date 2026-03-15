Copil de 6 ani pe bicicletă, rănit după ce a fost acorșat de o căruță la Burla: Căruțașul a fugit de la locul accidentului de frica familiei copilului

Un băiețel de 6 ani a fost rănit ușor sâmbătă, 14 martie 2026, în jurul orei 13:20, după ce, circulând pe bicicletă, a fost acroșat de un atelaj tras de cal pe raza comunei Burla.

Potrivit datelor din ancheta poliției, minorul se deplasa pe un drum comunal neclasificat și, la intersecția cu strada Dragoș Vodă (dirijată prin indicatoare rutiere STOP și OBLIGATORIU LA STÂNGA), a pătruns pe această stradă, unde s-a ciocnit cu un cal care tracta un atelaj. Atelajul era condus din partea stângă de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate. Pe sectorul respectiv de drum era montat indicatorul rutier „ACCES INTERZIS”.

Calul s-a speriat și l-a evitat pe copil, însă minorul a fost lovit de atelaj, suferind leziuni ușoare.

La fața locului a izbucnit un conflict între familia minorului și conducătorul atelajului. Tânărul de 20 de ani, pe fondul unei stări de temere și simțindu-se în pericol, a părăsit locul evenimentului cu atelajul și s-a deplasat la domiciliu. Ulterior, s-a întors pe jos la locul accidentului și s-a pus la dispoziția polițiștilor sosiți pentru cercetări.

Minorul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde cadrele medicale i-au stabilit diagnosticul de contuzii ușoare – rănit ușor.

Conducătorul atelajului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rădăuți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.