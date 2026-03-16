Accident rutier între Marginea și Rădăuți: coliziune între autoturism și microbuz, trafic blocat

Un accident rutier s-a produs luni dimineața drumul dintre localitatea Marginea și municipiul Rădăuți, soldat cu victime și blocarea circulației rutiere pe ambele sensuri.



Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, evenimentul a avut loc în cursul dimineții, pe sectorul de drum care leagă cele două localități din județul Suceava.

În evenimentul rutier care a dus la o coliziune dintre un autoturism și un microbuz au fost trei persoane implicate.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, care au deplasat o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2.

Echipajele au acordat primul ajutor medical, o victimă fiind monitorizată și îngrijită la locul accidentului de către personalul SMURD.

Victima (bărbat) monitorizată de către echipajul SMURD este transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele direcții, polițiștii rutieri fiind la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și devierea circulației pe rute ocolitoare.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de către polițiștii care efectuează ancheta.