Șofer fără permis, arestat preventiv pentru 30 de zile după trei infracțiuni repetate la Suceava

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a adus la cunoștința opiniei publice că, prin ordonanța din data de 12 martie 2026, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. (1) din Codul penal.

Potrivit procurorilor, inculpatul a condus o autoutilitară marca Volkswagen pe drumuri publice din județul Suceava deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, în următoarele trei ocazii:

11 mai 2025 , în jurul orei 20:20, pe un drum public din raza unei comune din județul Suceava;

, în jurul orei 20:20, pe un drum public din raza unei comune din județul Suceava; 20 februarie 2026 , în intervalul orar 21:22 – 22:50, pe drumurile publice din municipiul Suceava;

, în intervalul orar 21:22 – 22:50, pe drumurile publice din municipiul Suceava; 9 martie 2026, în jurul orei 21:00, tot pe drumurile publice din municipiul Suceava.

La data de 13 martie 2026, pe numele inculpatului a fost luată măsura preventivă a reținerii. Ulterior, în aceeași zi, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, care a admis propunerea Parchetului și a emis mandat de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii infracțiunilor.