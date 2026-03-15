Acțiune cu efective mărite în zona de frontieră Rădăuți – Siret: 42 de sancțiuni aplicate și amenzi de aproape 39.000 de lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În noaptea de 14/15 martie 2026, între orele 18:00 și 02:00, Serviciul Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a organizat și desfășurat o acțiune preventivă și de control cu efective suplimentare pe raza municipiului Rădăuți, orașului Siret și a localităților limitrofe din zona de frontieră. Acțiunea s-a desfășurat conform Planului „Bukovina Gate – Poarta de Nord” și a vizat creșterea vizibilității forțelor de ordine, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de siguranță publică în zonele cu risc identificat.

La acțiune au participat un total de 32 de lucrători din mai multe structuri:

3 lucrători – Serviciul Ordine Publică (IPJ Suceava)

2 lucrători – Serviciul Investigații Criminale

4 polițiști de frontieră

6 jandarmi

2 lucrători – Poliția Transporturi

1 grupă SAS (Serviciul Acțiuni Speciale)

4 lucrători poliție rutieră – Poliția Municipiului Rădăuți

5 lucrători ordine publică – Poliția Municipiului Rădăuți

2 lucrători ordine publică – Poliția Orașului Siret

3 lucrători ordine publică – Secția de Poliție Rurală Bălcăuți

Pe parcursul intervențiilor și controalelor efectuate în mediul stradal și la agenți economici au fost înregistrate următoarele rezultate:

221 de persoane legitimate

80 de controale corporale efectuate

6 persoane avertizate verbal pentru încălcarea normelor de conduită

105 autovehicule controlate

25 de agenți economici verificați

42 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 38.832 lei, din care: 7 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 1 la Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială 34 la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

2 permise de conducere reținute (pentru nerespectarea regimului legal de viteză)

1 certificat de înmatriculare reținut (pentru ITP expirat)

Printre constatările punctuale s-au numărat:

La ora 20:10, în municipiul Rădăuți, pe strada Putnei, la sala de jocuri de noroc aparținând ABYBET SRL, administratorul a fost sancționat cu amendă de 5.000 lei conform Legii 333/2003, deoarece nu a asigurat mentenanța subsistemului TVCI, perioada de stocare a imaginilor video fiind mai mică de 20 de zile.

La ora 22:00, în comuna Bilca, la un bar aparținând SC ICHIGO SRL, administratorul a primit două amenzi în valoare totală de 5.000 lei (Legea 333/2003), pentru lipsa raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică și pentru neasigurarea măsurilor de pază a bunurilor și valorilor.

La ora 00:35, în orașul Siret, la localul public SC BLACK CAT SRL, s-a constatat că sistemul de supraveghere video era instalat în regie proprie, fără respectarea obligației de instalare de către o societate autorizată. Administratorul a fost sancționat cu amendă de 5.000 lei conform HG 301/2012.

Acțiunile de acest gen vor continua și în perioada următoare, cu scopul menținerii unui nivel ridicat de siguranță publică și rutieră în zonele de frontieră și în localitățile cu trafic intens.