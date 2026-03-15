175 de aparate de jocuri de noroc în Fălticeni. Inițiativă în Consiliul Local pentru interzicerea noilor autorizații și reducerea treptată a sălilor de păcănele

Consilierul local USR Mocanu Ania-Alina a depus un proiect de hotărâre în Consiliul Local Fălticeni prin care propune interzicerea eliberării de noi autorizații pentru activități de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului. Inițiativa valorifică modificările legislative recente care oferă autorităților locale posibilitatea de a reglementa sau limita astfel de activități în interiorul localităților.

Conform datelor publice centralizate pe platforma farapacanele.ro, în prezent funcționează în Fălticeni 14 locații cu un total de 175 de aparate de jocuri de noroc, operate de 7 agenți economici. Numărul ridicat de astfel de spații, concentrate în zone intens circulate, a determinat inițiativa consilierului local.

Proiectul nu prevede închiderea imediată a sălilor existente, ci un proces gradual de eliminare: operatorii economici vor putea continua activitatea doar până la expirarea autorizațiilor în vigoare. În acest interval, proprietarii de spații, angajații și operatorii au timp să se adapteze, să își relocheze activitatea sau să se reorienteze profesional.

„Nu vorbim despre o închidere peste noapte. Este un proces gradual. În același timp însă, cred că avem responsabilitatea de a reduce expunerea copiilor și a persoanelor vulnerabile la astfel de tentații. Într-un oraș în care elevii trec zilnic pe lângă aceste locații, este firesc să ne întrebăm dacă aceasta este direcția în care vrem să mergem ca comunitate”, a declarat Mocanu Ania-Alina, consilier local.

Inițiativa subliniază contradicția dintre identitatea culturală și educațională a Fălticeniului – oraș recunoscut pentru tradiția sa în literatură, artă și învățământ – și prezența masivă a sălilor de jocuri de noroc în spațiul public. Proiectul pune accent și pe protecția minorilor: expunerea zilnică a copiilor la astfel de locații poate contribui la normalizarea unui comportament de risc și poate transforma jocurile de noroc într-o tentație constantă.

„Ca profesor și ca mamă, am văzut în timp efectele pe care dependența de jocuri de noroc le poate avea asupra familiilor. În spatele acestor probleme sunt adesea copii care suferă fără să aibă nicio vină. Tocmai de aceea consider că, atunci când legea ne oferă posibilitatea să intervenim, avem datoria morală să o facem”, a mai precizat consilierul local, care activează în domeniul educației.

Proiectul de hotărâre se află în prezent în etapa de transparență decizională. Cetățenii interesați pot transmite opinii și propuneri până luni, 16 martie 2026, la adresa de e-mail a Primăriei Municipiului Fălticeni: [email protected].

Decizia finală privind adoptarea sau respingerea inițiativei va aparține Consiliului Local Fălticeni.