Doi tineri de 21 de ani, prinși noaptea pe moped neînmatriculat și sub influența alcoolului, în zona Aeroportului Suceava

Doi tineri de 21 de ani din comuna Fântânele au fost depistați în noaptea de 14/15 martie 2026, în jurul orei 23:00, în timp ce se aflau pe un moped neînmatriculat și neasigurat, ambii prezentând urme vizibile de consum de alcool. Incidentul a fost constatat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, în timpul acțiunilor din cadrul planului „Bukovina Gate – Poarta de Nord”.

Lucrătorii de poliție au observat, în zona Plopeni – Aeroport Salcea – Dumbrăveni, două persoane de sex masculin care manifestau un comportament ezitant la vederea echipajului. Cei doi au fost opriți și legitimați, fiind identificați ca fiind doi tineri de 21 de ani, ambii domiciliați în satul Stamate, comuna Fântânele.

La control, polițiștii au constatat că cei doi prezentau îmbrăcăminte puternic murdară de noroi și zgârieturi superficiale la nivelul membrelor superioare. Mopedul marca Honda pe care se aflau prezenta avarii evidente la partea frontală, cu elemente deteriorate.

Tinerii nu dețineau asupra lor documente privind proveniența sau înmatricularea vehiculului. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că mopedul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat și nu deține poliță RCA valabilă. Niciunul dintre cei doi nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Unul dintre tineri a declarat că mopedul îi aparține, precizând că l-ar fi cumpărat anterior de la o persoană necunoscută din județul Iași. Ambii au recunoscut că au condus mopedul pe drumurile publice anterior depistării, intenționând să se deplaseze spre localitatea Siminicea.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat valori de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre ei și 0,74 mg/l pentru celălalt. Ambii au fost conduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Unul dintre tineri a refuzat prelevarea de probe biologice, fapt consemnat conform procedurilor legale, în timp ce celălalt a acceptat recoltarea mostrelor de sânge.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Salcea sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.