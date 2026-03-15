Tânăr având asupra sa substanțe interzise, depistat într-o sală de jocuri din Suceava, în cadrul acțiunii „Bukovina Gate – Poarta de Nord”

Un bărbat de 28 de ani a fost depistat în posesia unei cantități de substanță cu aspect de cristal alb, ambalată în pungă de plastic, în cursul unui control efectuat de polițiști în incinta unei săli de jocuri de noroc din municipiul Suceava.

Astfel, sâmbătă 14 martie 2026, în jurul orei 21:30, în cadrul acțiunii complexe „Bukovina Gate – Poarta de Nord”, coordonată de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, un echipaj al Biroului Investigații Criminale din Poliția Municipiului Suceava s-a deplasat la sala de jocuri MaxBet, situată în incinta Complexului Comercial Carrefour, pe Calea Unirii, unde a procedat la legitimarea persoanelor aflate în interior.

Cu această ocazie a fost identificat un tânăr de 28 de ani, domiciliat în comuna Șcheia, cunoscut cu preocupări infracționale. În urma controlului corporal efectuat asupra acestuia, într-un compartiment al portofelului a fost descoperită o substanță pulverulentă de culoare albă, tip cristal, ambalată într-o pungă transparentă de mici dimensiuni.

La fața locului au fost solicitați polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, angrenați în același plan de acțiune, care au procedat la ridicarea substanței suspecte. Aceasta a fost ambalată, sigilată și înaintată pentru expertizare toxicologică, urmând a fi dispuse măsurile legale în funcție de rezultatele analizelor de laborator.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de risc sau mare risc, pentru stabilirea provenienței substanței și a eventualelor legături cu alte activități ilicite.

Acțiunea „Bukovina Gate – Poarta de Nord”, desfășurată în perioada 9-15 martie 2026, vizează creșterea siguranței publice, combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și prevenirea altor fenomene antisociale în județul Suceava.