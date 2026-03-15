Elevii de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, pe podium la „Culinariada” – Etapa Județeană: Locul I și calificare la Etapa Națională

Elevii Secției de Turism și Alimentație Publică a Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a concursului național „Culinariada”, demonstrând talent, creativitate și respect profund pentru tradițiile gastronomice bucovinene.

Competiția, care a reunit echipe de elevi din întreg județul Suceava, a adus în prim-plan atât preparate tradiționale locale, cât și creații internaționale. Reprezentanții colegiului humorean au urcat de patru ori pe podium, obținând un rezultat de excepție.

Locul I și calificarea directă la etapa națională au fost câștigate de elevele Daria Brădățan și Adelina Petic. Cele două au impresionat juriul cu un preparat tradițional bucovinean rafinat: rulou de păstrăv umplut cu brânză burduf și mămăliguță. Realizarea lor a fost apreciată atât pentru respectarea rețetei autentice, cât și pentru prezentarea modernă și armonioasă.

Locul II la secțiunea preparate tradiționale bucovinene a fost obținut de elevele Nicolae Beatrice și Costiug Gabriela, care au pregătit o alivancă bucovineană savuroasă, lăudată pentru gustul autentic și aspectul impecabil.

La categoria preparate internaționale, elevii Colegiului Alexandru cel Bun au obținut alte două locuri pe podium:

Locul III – secțiunea preparat de bază internațional (Italia) – Plaiu Gabriele și Pascu Răzvan cu tagliatelle cu creveți , apreciate pentru tehnică și echilibru de arome;

– secțiunea preparat de bază internațional (Italia) – și cu , apreciate pentru tehnică și echilibru de arome; Locul II – secțiunea desert internațional (Franța) – Vîjîilă Tina și Micutaru Genoveva cu profiterol, un desert clasic executat cu finețe și eleganță.

Profesoara dirigintă a clasei a transmis: „Elevii noștri au demonstrat nu doar pricepere tehnică, ci și pasiune autentică pentru gastronomie și pentru valorile culturale ale Bucovinei. Felicitări tuturor pentru munca depusă și pentru modul în care au reprezentat cu cinste școala și județul!”

Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului mulțumește profesorilor coordonatori și familiilor pentru sprijin și urează mult succes echipelor calificate la etapa națională a concursului „Culinariada”.