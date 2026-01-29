USR Fălticeni va propune un proiect de hotărâre pentru corectarea inechităților din aplicarea taxei de salubrizare



Consilierii locali USR din Fălticeni au atras atenția administrației municipale asupra mai multor inechități apărute în aplicarea taxei de salubrizare, pe baza sesizărilor primite de la cetățeni. În ședința recentă a Consiliului Local, consilierul USR Mocanu Ania-Alina a prezentat cazuri concrete care arată că actualul regulament nu reflectă întotdeauna gradul real de utilizare a serviciului public de salubrizare.

Printre problemele semnalate se numără taxarea integrală a locuințelor utilizate doar ocazional (de exemplu, case de vacanță sau proprietăți ale persoanelor plecate în străinătate), aplicarea taxei pentru spații fără activitate economică (depozite personale sau nefolosite), precum și situațiile în care persoanele fizice care dețin mai multe imobile plătesc taxa distinct pentru fiecare, indiferent de utilizarea reală. Au fost evidențiate și diferențe disproporționate între persoane juridice cu activitate redusă și cele cu volum mare de deșeuri, dar și lipsa posibilității de plată lunară a taxei, care ar evita acumularea unor sume mari la final de semestru.

Un alt aspect criticat este absența unei prevederi clare în regulament privind dreptul cetățenilor și firmelor de a încheia contract direct cu operatorul Diasil, precum și necorelarea dintre cuantumul de 23 lei/persoană prevăzut în regulament și cel de 24 lei/persoană stabilit ulterior prin hotărârea anuală privind taxele și impozitele locale – situație care a generat confuzie în rândul contribuabililor.

Consilierul Mocanu Ania-Alina a menționat și campania civică derulată prin platforma Declic, inițiată de cetățeanul Țăpoi Eusebiu, care a strâns peste 600 de semnături. Demersul nu cere eliminarea taxei, ci doar o aplicare echitabilă, clară și proporțională cu gradul real de generare a deșeurilor.

În acest context, USR Fălticeni anunță că va depune în perioada următoare, prin consilierul Mocanu Ania-Alina, un proiect de hotărâre pentru analiza și modificarea Regulamentului taxei de salubrizare, cu respectarea procedurii legale de dezbatere publică. Formațiunea consideră că ajustarea regulamentelor locale atunci când apar disfuncționalități reprezintă o obligație a administrației față de cetățeni și un pas necesar pentru un dialog constructiv.