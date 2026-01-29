Prefectura Suceava: Echipajele de poliție din județ acționează intens pentru siguranța circulației în condiții de iarnă



Polițiștii rutieri din județul Suceava sunt mobilizați la maximum pentru a asigura fluența și siguranța traficului rutier pe fondul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, la ora transmiterii acestei știri, toate echipajele aflate în serviciu monitorizează viabilitatea drumurilor și intervin pentru fluidizarea circulației, prevenind astfel producerea evenimentelor rutiere nedorite.

Polițiștii efectuează controale și verificări în trafic, cu accent pe respectarea obligației legale de echipare a autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Circulația fără anvelope specifice pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este interzisă prin lege, iar nerespectarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni contravenționale severe.

În contextul avertizărilor meteorologice și al fenomenelor specifice iernii (ninsoare, lapoviță, polei, vânt puternic și vizibilitate redusă în anumite zone), polițiștii rutieri suceveni recomandă conducătorilor auto următoarele măsuri esențiale:

Informați-vă permanent despre condițiile meteo și starea drumurilor pe traseul planificat;

Echipați corespunzător autovehiculul cu anvelope de iarnă (obligatoriu!);

Adaptați viteza la condițiile reale de drum și măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față;

Folosiți luminile de întâlnire și, la vizibilitate scăzută, și pe cele de ceață;

Evitați manevrele bruște, frânați cu precauție pentru a preveni derapajele;

Curățați complet geamurile, farurile și oglinzile retrovizoare înainte de plecare.

În perioadele cu trafic intens și precipitații, pot apărea blocaje temporare.

Autoritățile îndeamnă șoferii să păstreze calmul, să manifeste politețe rutieră și să nu blocheze intersecțiile. De asemenea, se recomandă evitarea depășirii coloanelor de vehicule oprite sau în mișcare lentă.

Conducătorii auto sunt îndemnați să nu se urce la volan dacă au consumat alcool, să nu pornească la drum obosiți și să evite utilizarea telefonului mobil fără sistem „mâini libere”.

Pietonilor li se recomandă să fie extrem de atenți: să evite deplasarea pe partea carosabilă (mai ales după lăsarea întunericului sau în condiții de vizibilitate redusă), să se asigure temeinic înainte de traversare și să traverseze doar în locuri permise și sigure.Pentru cei care se deplasează în zona montană (inclusiv pe trasee turistice), polițiștii și autoritățile locale transmit următoarele sfaturi suplimentare:

Verificați în prealabil starea vremii, a drumurilor și eventualele restricții de circulație;

Utilizați obligatoriu anvelope de iarnă;

Aveți lanțuri antiderapante la bord – obligatorii pe anumite sectoare acoperite cu zăpadă/gheață;

Unele drumuri montane permit accesul doar autovehiculelor 4×4 sau echipate cu lanțuri;

Nu plecați în zone izolate fără echipament minim de siguranță și rezerve suficiente de combustibil;

Pentru drumeții pe trasee montane, folosiți echipament adecvat iernii și respectați indicațiile Salvamont.

„Autoritățile și instituțiile sucevene sunt la datorie și va îndeamnă să sesizați de îndată orice stare de pericol, pentru gestionarea optimă și operativă”, se arată în finalul comunicatului.