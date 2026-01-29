Tânăr din Suceava, înșelat online: A plătit 650 de lei pentru o bormașină și a primit glet și silicon



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată miercuri seară, 28 ianuarie 2026, în jurul orei 21:00, de un sucevean în vârstă de 29 de ani, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune prin intermediul platformei OLX.

Potrivit sesizării depuse de tânăr, în 25 ianuarie 2026, în jurul orei 13:00, a contactat, prin aplicația OLX, o persoană necunoscută care anunța spre vânzare o bormașină marca Milwaukee la prețul de 650 de lei. După stabilirea detaliilor, cumpărătorul a fost de acord să achite suma integrală la livrare.

Pe 27 ianuarie 2026, la domiciliul suceveanului s-a prezentat un curier care i-a înmânat un colet contra plății celor 650 de lei. La deschiderea coletului, tânărul a constatat cu stupoare că în interior se aflau doar 1 kg de glet și 3 tuburi de silicon, în locul sculei electrice promise.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava.