Copil de 11 ani agresat sexual într-un autobuz TPL Suceava: Suspectul de 48 de ani reținut și arestat la domiciliu

Poliția municipiului Suceava a anunțat, joi, reținerea unui bărbat de 48 de ani, din Suceava, suspectat de agresiune sexuală asupra unui minor de 11 ani, incident petrecut pe 8 ianuarie 2026 într-un autobuz al Transportului Public Local.

Sesizarea a fost făcută direct de mama minorului pe 9 ianuarie 2026, ora 16:00. Din cercetări a rezultat că, pe 8 ianuarie, în jurul orei 14:35, copilul a urcat în autobuzul nr. 3 TPL Suceava din stația „Curcubeu”, cu intenția de a ajunge în stația „Centru”. În timp ce era așezat pe un scaun din spate, minorul a fost abordat de un bărbat necunoscut, peste 40 de ani, care l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe obraz împotriva voinței sale. Cei doi au coborât în stația „Centru” și au plecat în direcții opuse.

În urma măsurilor informativ-operative desfășurate de Biroul Investigații Criminale al Poliției municipiului Suceava, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 48 de ani din municipiul Suceava. Pe 28 ianuarie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat continuarea urmăririi penale față de suspect.

Pe 29 ianuarie 2026, la ora 06:00, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere, suspectul fiind condus la sediul poliției. Prin ordonanță din aceeași zi, s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore (de la ora 08:05 pe 29 ianuarie până la ora 08:05 pe 30 ianuarie), urmând a fi introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului General al Poliției Române.

Suspectul a fost prezentat joi judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, dar instanța a decis plasarea lui în arest la domiciliu în locuința din cartierul Burdujeni.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, de către lucrătorii Biroului Investigații Criminale al Poliției municipiului Suceava.