Înșelăciune online: O femeie a primit chipsuri după ce a plătit 1.250 de lei pentru o pereche de pantofi sport

Poliția municipiului Suceava a fost sesizată miercuri după amiaza de o femeie care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune prin intermediul platformei OLX.

Din verificările efectuate de polițiști, pe 24 decembrie 2025, fiul persoanei vătămate a identificat pe OLX o pereche de adidași marca Rick Owens (model înalt, culoare neagră cu talpă albă), anunțată la prețul de 1.250 de lei. După discuții prin mesajele platformei cu vânzătorul care se prezenta sub numele „Dan”, mama a decis să cumpere produsul.

Pe 6 ianuarie 2026, vânzătorul a transmis că nu poate expedia coletul prin serviciul OLX și a propus livrarea printr-o firmă de curierat, cu ramburs la ridicare.

Femeia a fost de acord, a primit un cod AWB și a achitat suma de 1.250 de lei la ridicarea coletului din Easybox-ul de la Hotelul Bucovina, pe 10 ianuarie 2026. La deschiderea pachetului, în interior s-a găsit doar o cutie de chipsuri Pringles.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste maximă prudență la tranzacțiile online, mai ales la plățile ramburs pentru produse scumpe.