Accident rutier cu un rănit pe DJ 177A în Doroteia: Șoferul unui Ford a intrat pe contrasens și a lovit un BMW

Un accident rutier s-a produs miercuri, 28 ianuarie 2026, în jurul orei 09:05, pe drumul județean 177A, în localitatea Doroteia, soldat cu rănirea unei femei de 68 de ani și avarierea a două autoturisme.

Din verificările polițiștilor rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, un bărbat de 26 de ani, din comuna Păltinoasa, a condus o autoutilitară Ford pe direcția Frasin – Plutonița. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum cu carosabil umed, conducătorul auto a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism BMW care circula regulamentar din sens opus, condus de o femeie de 68 de ani.

În urma impactului, conducătoarea BMW a suferit leziuni și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. După investigații medicale, i s-a stabilit diagnosticul de „traumatism mână dreaptă (escoriații) și genunchi”.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au stabilit că vinovat de producerea accidentului este conducătorul autoutilitarei Ford, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed și a pierdut controlul direcției.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.