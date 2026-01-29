Accident rutier pe DJ 208A în Ipotești: O pasageră rănită ușor după ce mașina condusă de o șoferiță a intrat în albia unui pârâu și într-o balustradă metalică a unui podeț



Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, în jurul orei 05:40, pe drumul județean 208A, în interiorul localității Ipotești, soldat cu rănirea ușoară a unei pasagere și avarierea unui autoturism.

Din primele verificări efectuate de polițiști, o femeie de 42 de ani, din comuna Bosanci, a condus un autoturism Opel Astra-G Caravan pe direcția Bosanci – Suceava. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, conducătoarea auto a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă spre dreapta și a pătruns în albia unui pârâu. Acolo, autoturismul a intrat în coliziune cu o balustradă metalică instalată în vecinătatea unui podeț și cu un gard din bolțari aparținând unui imobil din zonă.

În urma impactului, pasagera aflată pe locul din spate stânga, o femeie de 51 de ani din aceeași comună, a suferit leziuni ușoare. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Județean Suceava – Unitatea de Primiri Urgențe. După investigații medicale, i s-a stabilit diagnosticul de „contuzionată ușor prin accident rutier”.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.