Gheorghe Șoldan: Parcarea de la Cetatea de Scaun a Sucevei intră în modernizare și va fi dată în folosință în toamna acestui an

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, joi, semnarea contractului pentru modernizarea și extinderea parcării de la Cetatea de Scaun a Sucevei, un proiect așteptat de turiști și suceveni deopotrivă.

Astfel, actuala parcare improvizată va fi transformată într-una modernă, cu un total de 133 de locuri, dintre care vor fi prevăzute spații dedicate persoanelor cu dizabilități, mașinilor electrice, motocicletelor, microbuze și autocare. Lucrările vor începe în următoarele săptămâni, în funcție de condițiile meteorologice, iar constructorul are la dispoziție opt luni pentru finalizarea proiectului, calculate de la data începerii efective. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani (60 de luni), de la recepția finală.

Proiectul include și amenajări suplimentare: trei zone verzi interioare sub formă de scuaruri de separație, sistem automatizat de irigații, iluminat public modern, supraveghere video, bariere automate, camere LPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, sistem electronic de plată și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

„Așa cum am promis, până în toamna acestui an, cel mai vizitat obiectiv turistic din județ – Cetatea de Scaun – va avea o parcare modernă, care va deservi atât vizitatorii Muzeului Satului Bucovinean, cât și pe cei ai statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, obiective aflate în imediata apropiere”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Modernizarea parcării vine în contextul creșterii continue a numărului de vizitatori la Cetatea de Scaun și la obiectivele adiacente, urmând să contribuie la fluidizarea traficului, îmbunătățirea accesului și creșterea confortului pentru turiști și localnici.