Complexul de Natație și Kinetoterapie al USV extinde programul de acces public în februarie, în cadrul Lunii comunității

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță extinderea programului de acces pentru publicul larg la Complexul de Natație și Kinetoterapie în perioada 2 – 28 februarie 2026, ca parte a inițiativei „Luna comunității”. Această acțiune reflectă misiunea asumată de universitate de a fi activ prezentă în viața comunității locale și de a contribui la dezvoltarea regională prin facilități moderne și activități de sănătate și agrement.

În intervalul menționat, programul de agrement va fi următorul:

de luni până vineri: 6:00 – 14:00 și 20:00 – 21:00;

sâmbăta: 7:00 – 9:00 și 17:00 – 19:00.

Adulții și copiii cu vârsta de peste 4 ani pot beneficia de servicii precum practicarea înotului pentru agrement, inițiere sau performanță, sub coordonarea antrenorilor specializați din cadrul Complexului de Natație și Kinetoterapie al USV. De asemenea, sunt disponibile sesiuni de saună și aquagym (marți și joi, între orele 19:00 – 20:00), cu personal calificat.

Complexul oferă un cadru modern și primitor, iar specialiștii USV subliniază că activitățile de înot reprezintă nu doar o modalitate plăcută și relaxantă de petrecere a timpului liber, ci și o investiție reală în sănătatea fizică și mentală a comunității, promovând un stil de viață activ și echilibrat.

Tarifele și detaliile complete ale programului sunt disponibile pe site-ul oficial al universității la adresa: https://usv.ro/timp-liber/complexului-de-natatie-si-kinetoterapie/tarife-cnk/.