Comisia Județeană de Fond Funciar Suceava: Continuă blocajul la retrocedarea terenurilor forestiere. Validările se pot face doar după ce aceste terenuri ajung din domeniul public în domeniul privat al statului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Suceava a desfășurat joi, 29 ianuarie 2026, o ședință în cadrul căreia au fost analizate 7 informări incluse pe ordinea de zi și au fost supuse aprobării 40 de propuneri înaintate de comisiile locale de fond funciar din județ.

Propunerile examinate au vizat mai multe categorii de situații: validări și invalidări privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri cu vegetație forestieră, validări ale reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, precum și validări și invalidări privind modificarea titlurilor de proprietate, în baza hotărârilor judecătorești definitive sau a documentațiilor transmise de comisiile locale.

În ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, comisia a constatat că procedura nu poate fi continuată în lipsa îndeplinirii unei etape prealabile esențiale: trecerea terenurilor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia. Această condiție este impusă de precizările Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), care subliniază că „reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere nu se poate realiza decât după trecerea suprafețelor vizate din domeniul public al statului în domeniul privat, în condițiile legii, indiferent de motivația juridică care determină acest proces și de indicarea amplasamentelor în hotărâri judecătorești”.

Obligația rezultă din interpretarea obligatorie dată prin Decizia Curții Constituționale nr. 395/2017 și Decizia Curții Constituționale nr. 685/2020 și are caracter imperativ. La nivel național, procesul de retrocedare a terenurilor forestiere rămâne temporar blocat din cauza unor dificultăți juridice și administrative: lipsa unui cadru normativ complet care să reglementeze evaluarea terenurilor, stabilirea valorii de inventar, clarificarea responsabilităților instituționale și identificarea surselor de finanțare necesare.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Instituția Prefectului – Județul Suceava pe lângă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, autoritățile județene au fost informate că metodologia de evaluare se află în prezent în procedură de avizare. De asemenea, la data de 25 noiembrie 2025, a fost publicat în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind evaluarea terenurilor forestiere și procedura de trecere a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului – un demers considerat esențial pentru reluarea procesului de retrocedare.

Instituția Prefectului – Județul Suceava va continua să monitorizeze cu prioritate toate situațiile aflate în lucru și să susțină demersurile necesare pentru clarificarea cadrului normativ la nivel central. Împreună cu reprezentanții Direcției Silvice Suceava, se desfășoară acțiuni pentru identificarea și aplicarea soluțiilor legale și administrative permise de cadrul normativ existent, astfel încât procedurile de reconstituire a dreptului de proprietate să poată fi reluate cât mai curând posibil.

Prefectura Suceava subliniază că menține un dialog constant cu autoritățile centrale și cu comisiile locale de fond funciar, în vederea asigurării unei informări corecte și unitare a persoanelor îndreptățite, precum și a unei aplicări coerente a legislației în domeniu. Prioritatea rămâne respectarea strictă a legalității, protejarea patrimoniului forestier al statului și soluționarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, în măsura în care condițiile legale vor fi îndeplinite.