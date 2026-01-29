Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru conducere sub influența alcoolului și ultraj în formă continuată după ce l-a amenințat un polițist cu moartea



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și ultraj în formă continuată (trei acte materiale).

Potrivit probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, faptele s-au petrecut pe 11 octombrie 2025, în jurul orei 13:45, pe un drum județean din zona rurală a județului Suceava. Un echipaj de poliție a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula din sens opus. Conducătorul auto a fost recunoscut de agenți, însă acesta nu s-a conformat semnalului și a continuat deplasarea, motiv pentru care a fost urmărit.

La aproximativ 50 de metri de locul semnalului, autoturismul a fost depistat parcat, iar inculpatul a fost identificat în momentul în care încerca să intre grăbit într-un bar din apropiere. Din discuțiile purtate, agenții au sesizat halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analiza probelor biologice recoltate a relevat o alcoolemie de 0,95 g/‰ alcool pur în sânge.

Inculpatul a fost condus la sediul Postului de Poliție, unde i s-a adus la cunoștință că s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

După părăsirea sediului poliției, în aceeași zi, inculpatul i-a trimis mai multe mesaje agentului de poliție care l-a identificat în trafic, prin aplicația WhatsApp, cerându-i să intervină pentru a nu fi tras la răspundere, amenințând că altfel agentul „va avea de suferit”.

Ulterior, pe 22 octombrie 2025, în cadrul unei postări pe profilul personal de Facebook – în care menționa că a fost îndemnat să lupte legal pentru recuperarea permisului –, inculpatul a comentat la propria postare: „Să nu dau loc de interpretări, se poate lupta şi ilegal (îi dai una în cap şi l-ai trimis acolo unde la sfârșitul vieții vom merge cu toții)”. Procurorii au reținut că această afirmație constituie o amenințare voalată la adresa agentului de poliție care instrumenta dosarul, aptă să creeze o stare de temere, cu referire evidentă la o posibilă agresiune fizică.

Pe 24 octombrie 2025, inculpatul a efectuat mai multe postări publice pe Facebook prin care a adresat amenințări directe agentului de poliție și familiei acestuia, cu scopul de a-l intimida, de a exercita presiune pentru a influența cercetarea penală în dosarul său și de a se răzbuna pentru măsurile luate de polițist.

Având în vedere aceste fapte, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc s-a sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de ultraj. Cauza a fost preluată ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.