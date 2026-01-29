Lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de apă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Suceava cu posibile restricții de circulație până la sfârșitul lunii mai



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava anunță cetățenii că, în perioada 29 ianuarie 2026 – 29 mai 2026, S.C. ACET S.A., prin subcontractantul S.C. Grup Construct Bucovina S.R.L., va executa lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de alimentare cu apă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Pe durata desfășurării lucrărilor, este posibil să apară restricții temporare de circulație rutieră, îngreunarea accesului către unele imobile și disconfort temporar pentru participanții la trafic și riverani.

Autoritățile locale precizează că aceste inconveniente sunt inevitabile în contextul intervențiilor tehnice necesare modernizării infrastructurii edilitare.

Primăria Municipiului Suceava face apel la înțelegerea și cooperarea conducătorilor auto și a locuitorilor din zonă, recomandând respectarea cu strictețe a semnalizării rutiere temporare și a indicațiilor personalului de pe șantier pentru evitarea riscurilor și fluidizarea traficului.