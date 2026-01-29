Soț și soție trimiși în judecată pentru violență în familie: Ea, în stare de arest pentru tentativă la omor, el, în libertate, pentru loviri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui cuplu căsătorit, soț și soție, pentru infracțiuni de violență în familie. Femeia a fost trimisă în judecată în stare de arest preventiv pentru tentativă la omor, iar bărbatul, în stare de libertate, pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, incidentul a avut loc pe 3 ianuarie 2026, în jurul orei 14:30, în locuința comună a celor doi. Pe fondul unui conflict spontan, soțul i-a aplicat soției două lovituri cu pumnul și o lovitură cu dosul palmei în zona capului, cauzându-i suferințe fizice și o puternică tulburare emoțională. Sub imperiul acestei stări, femeia a ripostat luând un cuțit de bucătărie din sertarul mesei din cameră și l-a înjunghiat o singură dată pe soț în zona pieptului. Vârful cuțitului a pătruns aproximativ un centimetru, provocând o plagă înjunghiată penetrantă în regiunea epigastrică, cu secțiune a mușchiului drept abdominal stâng, hemoperitoneu masiv și lacerație hepatică în segmentul III.

Leziunile au necesitat intervenție chirurgicală de urgență și au fost evaluate medico-legal la 34-35 de zile de îngrijiri medicale, fiind considerate de o gravitate care a pus în pericol viața victimei. Procurorii au reținut că, prin acțiunea sa, inculpata a prevăzut posibilitatea suprimării vieții soțului, nu a urmărit-o direct, dar a acceptat-o, întrunind astfel elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă la omor, în formă agravată de violență în familie.

Ulterior agresiunii, un martor a solicitat telefonic intervenția ambulanței, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la o unitate spitalicească.

Fapta soțului, care a inițiat conflictul prin lovituri cauzatoare de suferințe fizice și tulburare puternică, a fost încadrată ca infracțiune de violență în familie, raportat la lovire sau alte violențe.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Suceava.