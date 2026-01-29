Garda de Mediu Suceava: În 2025 au fost făcute 2.302 inspecții, s-au aplicat amenzi de peste 3,2 milioane lei și 13 suspendări de activitate pentru protecția mediului



Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a efectuat în anul 2025 un total de 2302 inspecții în domeniile poluării industriale, biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate, aplicând 251 sancțiuni contravenționale principale în valoare de 3.250.500 lei, precum și 17 sancțiuni complementare, inclusiv 13 suspendări de activitate, potrivit informării oficiale transmise de comisarul șef Gheorghiță Mîndruță.

Activitatea de control a fost structurată pe două componente majore: 309 controale planificate la obiective din clasele de risc A-D, conform Planului anual de control pentru 2025, și 1993 controale neplanificate. Acestea din urmă au inclus 1370 inspecții tematice dispuse de Comisariatul General al GNM, 405 pentru soluționarea petițiilor și reclamațiilor cetățenești, 183 în colaborare cu alte autorități, 23 ca urmare a autosesizării instituției, 6 pentru verificarea respectării actelor de reglementare, 5 pentru măsurile impuse anterior și una pentru identificarea de noi obiective.

Urmare a neconformităților constatate, comisarii au aplicat 166 amenzi contravenționale în cuantum total de 3.250.500 lei și 85 avertismente. Sancțiunile complementare au cuprins 13 suspendări de activitate, 3 dispoziții de desființare a lucrărilor și o confiscare de bunuri sau mijloace de transport. De asemenea, au fost înaintate 8 sesizări organelor de cercetare penală și o propunere de suspendare a unor acte de reglementare emise de autoritatea teritorială pentru protecția mediului.

În perioada ianuarie-iunie 2025, inspecțiile tematice au vizat multiple domenii esențiale: verificarea Planurilor de calitate a aerului, respectarea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, Regulamentul REACH (1907/2006) și CLP (1272/2008) pentru substanțe chimice, Regulamentul biocidelor (528/2012), normele privind compușii organici volatili (COV) și POPs, starea de salubrizare a cursurilor de apă (în colaborare cu Apele Române și ISU Bucovina), transferul de deșeuri la punctul de frontieră Siret (peste 1000 verificări), operatori de vehicule scoase din uz (cu IPJ Suceava), stații de epurare a apelor uzate, balastiere, cariere și iazuri piscicole (cu Apele Române, IPJ și DJM), precum și arii protejate Natura 2000.

Acțiunile GNM-CJ Suceava au urmărit implementarea Planului anual de acțiuni pentru protecția mediului, creșterea conformării operatorilor economici, soluționarea rapidă a petițiilor, îmbunătățirea imaginii instituției prin colaborare cu societatea civilă și alte autorități, precum și respectarea legislației naționale și europene. De asemenea, au fost desfășurate activități de educație ecologică în școli, în cadrul programelor „Săptămâna verde” și „Școala altfel”.