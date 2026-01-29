Ambulatoriul de diabet al Spitalului Județean Suceava, lider în gestionarea cazurilor noi: 38,8% din totalul județean în 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ambulatoriul de diabet din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a gestionat, în anul 2025, 813 cazuri noi de diabet zaharat, reprezentând 38,8% din totalul de 2.095 cazuri noi înregistrate la nivelul județului, potrivit datelor oficiale raportate și analizate de coordonatorul Centrului Antidiabetic Suceava, dr. Claudiu Cobuz.

Conform raportării pe anul trecut, ambulatoriul spitalului a ocupat primul loc lunar în ceea ce privește numărul de cazuri noi preluate, fiind lider în fiecare lună din 2025. În 11 din cele 12 luni, unitatea a gestionat cel puțin o treime din totalul cazurilor noi la nivel județean, iar în unele perioade ponderea a depășit 50% (exemplu: decembrie 2025 – 62%). Comparativ, următorii doi furnizori au înregistrat 339, respectiv 315 cazuri noi pe întreg anul.

Adresabilitatea ridicată nu este întâmplătoare, subliniază dr. Claudiu Cobuz, medic primar șef al Secției Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, lector universitar și doctor în științe medicale. Integrarea ambulatoriului într-un spital județean permite un traseu complet al pacientului: diagnostic rapid, inițiere terapeutică, investigații paraclinice, colaborare interdisciplinară pentru complicații și comorbidități, monitorizare continuă și educație terapeutică. Aceste elemente oferă avantaje esențiale în managementul diabetului, o afecțiune cronică ce necesită evaluare complexă și ajustări terapeutice frecvente.

Chiar și în contextul variațiilor sezoniere observate la nivel județean – cu vârf în martie (271 cazuri noi) și minim în decembrie (95 cazuri) –, ambulatoriul spitalului a rămas constant în capacitate și a asigurat continuitate în perioadele cu acces mai dificil (sărbători, condiții meteo nefavorabile). Structura publică s-a dovedit astfel o „plasă de siguranță” pentru pacienții care necesită reevaluări frecvente sau au comorbidități asociate.

Coordonatorul Centrului Antidiabetic subliniază că volumul mare de cazuri nu reprezintă doar aglomerare, ci reflectă încrederea pacienților și a medicilor trimițători într-o echipă obișnuită să gestioneze cazuri complexe, cu responsabilitatea specifică sistemului public. Comparația cu furnizorii privați nu este una de competiție, ci de complementaritate: ambulatoriul spitalului preia natural cazurile care necesită integrare rapidă în programul național de diabet și coordonare multidisciplinară.

În contextul în care diabetul zaharat reprezintă o provocare majoră de sănătate publică, calitatea serviciilor se măsoară prin acces rapid la diagnostic și tratament, educație corectă, monitorizare eficientă și prevenirea complicațiilor. Ambulatoriul de diabet al Spitalului Județean Suceava își asumă continuarea consolidării acestui rol prin standardizare, colaborare și respect pentru nevoile reale ale pacienților.