Revocare prin decizia chiriarhului: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică demiterea protopopului Maloș



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat oficial prin care clarifică situația privind încetarea exercitării funcției de protopop de Rădăuți de către părintele Ionel-Constantin Maloș.



Potrivit comunicatului Biroului de presă al Arhiepiscopiei, părintele Ionel-Constantin Maloș a fost revocat din funcția de protopop, decizie luată în urma consultării membrilor Permanenței Consiliului eparhial.

Arhiepiscopia subliniază că revocarea reprezintă o prerogativă exclusivă a chiriarhului (Înaltpreasfințitul Părinte Calinic), exercitată în strictă conformitate cu prevederile statutare ale Bisericii Ortodoxe Române. Această posibilitate este menționată expres chiar în actul de numire a protopopului, care prevede un mandat de 4 ani „sau până la revocarea din funcție de către Chiriarh”.

În comunicat se precizează că revocarea dintr-o funcție administrativă nu implică, în mod necesar, existența unor motive de natură speculativă sau senzațională. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se delimitează categoric de orice încercări de a atribui acestei decizii cauze care nu au fost comunicate oficial de forurile competente.

„Decizia privește strict exercitarea unei funcții administrative și nu face obiectul altor interpretări sau speculații”, se arată în document.

Părintele Ionel-Constantin Maloș își va continua activitatea ca preot slujitor la Parohia Sf. Gheorghe Vicovu de Sus păstrându-și pe deplin raportul de misiune și slujire față de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Arhiepiscopia nu a oferit detalii suplimentare privind motivele administrative ale revocării, menținând poziția de a nu alimenta speculații nefondate.