Începând de astăzi, podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus este închis temporar pentru reabilitare: traficul deviat pe rute ocolitoare

Circulația rutieră pe podul peste râul Suceava de pe DN 2E (km 79+179), din localitatea Vicovu de Sus, a fost închisă temporar începând de joi, 29 ianuarie 2026, ora 10:00, pentru toate categoriile de vehicule, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Închiderea podului a fost decisă în vederea executării lucrărilor de reabilitare la nivelul infrastructurii și suprastructurii podului. Lucrările sunt realizate de asocierea SC Geiger Transilvania SRL – Pod Proiect SRL, valoarea contractului fiind de 18,189 milioane lei fără TVA, iar durata de execuție estimată este de 16 luni de la data începerii.

Traficul este deviat pe rute ocolitoare, conform avizului Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Rutieră, după cum urmează:

Pentru sensul de deplasare Vicovu de Jos – Frontieră Ucraina și retur : DN 2E (km 76+664) intersecție cu DN 2H (km 32+200), Vicovu de Jos – DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie – intersecție DN 2H (km 36+270) cu str. N. Bălcescu – str. N. Bălcescu – intersecție str. N. Bălcescu cu DN 2E (km 83+363), Vicovu de Sus – Frontieră Ucraina.

: DN 2E (km 76+664) intersecție cu DN 2H (km 32+200), Vicovu de Jos – DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie – intersecție DN 2H (km 36+270) cu str. N. Bălcescu – str. N. Bălcescu – intersecție str. N. Bălcescu cu DN 2E (km 83+363), Vicovu de Sus – Frontieră Ucraina. Pentru sensul de deplasare Vicovu de Jos – Bilca și retur: DN 2E (km 78+664) intersecție cu DN 2H (km 32+200), Vicovu de Jos – DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie – intersecție DN 2H (km 36+270) cu str. N. Bălcescu – str. N. Bălcescu – intersecție str. N. Bălcescu cu DN 2E (km 83+363), Vicovu de Sus – intersecție DN 2E (km 79+644) cu DJ 178C (km 24+000), Vicovu de Sus – DJ 178C, Bilca.

Circulația riveranilor și a proprietarilor de terenuri este permisă pe sectoarele DN 2E cuprinse între km 78+664 – 79+100 și km 79+300 – 79+644, în conformitate cu semnalizarea rutieră temporară instituită.

Autoritățile fac apel la înțelegerea și prudența conducătorilor auto și a riveranilor pe durata lucrărilor și recomandă respectarea cu strictețe a rutelor ocolitoare și a noii semnalizări rutiere pentru evitarea disconfortului și a eventualelor riscuri.