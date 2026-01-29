Alianța Franceză din Suceava și Asociația Seniorilor Bucovineni deschid noul an cu dezbaterea „Le monde francophone – Luxembourg, Monaco, Andorre”



Joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 13:00, Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Asociația Seniorilor Bucovineni, lansează oficial noul an de activități în cadrul proiectului Itinéraires francophones printr-o dezbatere dedicată spațiilor francofone Luxembourg, Monaco și Andorre.

Întâlnirea continuă seria de discuții inițiată în anul precedent pe tema francofoniei și își propune să actualizeze și să aprofundeze cunoștințele despre țări și teritorii francofone remarcabile din punct de vedere cultural și spiritual. Proiectul propune o călătorie virtuală care pornește din Franța metropolitană și explorează locuri și comunități francofone, inclusiv colectivități din DOM-TOM și regiuni din alte state unde limba franceză este vorbită și înțeleasă pe scară largă.

După sesiunile anterioare consacrate Elveției și Belgiei, dezbaterea de joi va aduce în prim-plan cele trei microstate – Luxembourg, Monaco și Andorre – spații în care limba franceză ocupă un rol central, fiind limbă oficială sau uzuală pentru majoritatea locuitorilor. Participanții vor avea ocazia să descopere aspecte actuale legate de identitatea culturală, tradițiile și rolul francofoniei în aceste teritorii.

Evenimentul este deschis publicului sucevean și încurajează intervențiile active, schimbul de experiențe personale și completarea informațiilor prezentate. Dezbaterea și prezentările vor fi coordonate de prof. gr. I ing. Angela Nesteriuc, președinta Asociației Seniorilor Bucovineni.

