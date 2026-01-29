Informare meteo de ploi moderate, polei, intensificări ale vântului și ger



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie, ora 18:00, care vizează precipitații moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire accentuată a vremii și ger în special în regiunile extracarpatice, inclusiv județul Suceava.

În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, inclusiv sudul Moldovei, se vor înregistra ploi moderate cantitativ, cu acumulate de 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul teritoriului, inclusiv în județul Suceava și nordul Moldovei, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în zonele mai înalte din Moldova, mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în rest. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș, în special pe suprafețe expuse, drumuri secundare, poduri și viaducte.

Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…60 km/h.

Vremea se va răci accentuat, îndeosebi în regiunile extracarpatice. Gerul va fi prezent în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie / 1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade. Pe parcursul zilei de duminică (1 februarie), gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Meteorologii notează că până miercuri, 4 februarie, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, în special în regiunile extracarpatice.