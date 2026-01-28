Bogdan Șoldănescu, după dubla amicală cu CSM București: Au fost teste utile, dar trebuie să regăsim motivația pentru retur



Antrenorul principal al echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, a tras concluziile după cele două meciuri de pregătire disputate în Capitală împotriva CSM București. Deși sucevenii au pierdut ambele partide, tehnicianul consideră că aceste teste au fost extrem de valoroase pentru evaluarea nivelului actual al echipei.

„Chiar dacă am pierdut ambele meciuri, au fost două teste utile în care am realizat la ce nivel suntem. Cred că și faptul că am făcut deplasarea în aceeași zi cu meciul și-a pus amprenta pe evoluția noastră din prima zi, când am reușit să ținem aproape de adversar doar în primele 40 de minute”, a declarat Bogdan Șoldănescu.

Antrenorul a subliniat că în cele două partide a fost rulat întregul lot disponibil, inclusiv prin încercarea unor formule de joc mai puțin obișnuite, ceea ce a generat anumite fluctuații în prestație.

„Trebuie ca, în aceste opt zile care ne despart de primul meci oficial, să ne regăsim acea motivație și acea dorință de victorie arătate în nenumărate rânduri. Am reușit să rulăm tot lotul avut la dispoziție pentru meciurile cu CSM și am folosit adeseori formule de joc mai inedite, poate și de aici au apărut fluctuațiile în evoluția noastră”, a adăugat Bogdan Șoldănescu.

CSU Suceava speră ca până la reluarea campionatului să își recupereze jucătorii cu mici probleme medicale, pentru a putea aborda deplasarea de la Baia Mare cu ambiții maxime.

„Sperăm ca până la începerea returului să reușim recuperarea sportivilor cu mici probleme medicale, pentru a putea face deplasarea la Baia Mare cu gândul la victorie”, a concluzionat antrenorul sucevenilor.

Primul meci oficial din 2026 pentru CSU Suceava va fi vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, în deplasare cu Minaur Baia Mare. După 11 etape din Liga Zimbrilor, echipa suceveană ocupă locul 7 în clasament.