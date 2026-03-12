Tânăr din Fântânele, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a condus fără permis un BMW filmat pe TikTok



Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Fântânele au identificat un tânăr de 26 de ani din satul Bănești, comuna Fântânele, care a condus fără permis de conducere un autoturism BMW aparținând unei femei din localitate. Momentul a fost surprins într-un clip video postat pe rețeaua socială TikTok, ceea ce a dus la reținerea și ulterior arestarea preventivă a acestuia.

Marți, 10 martie 2026, polițiștii s-au sesizat după ce au descoperit pe TikTok un clip video filmat duminică, 8 martie, și postat luni, 9 martie, în care tânărul apărea la volanul unui autoturism BMW. Verificările au arătat că vehiculul aparține unei femei din comuna Fântânele și era folosit de obicei de fiul acesteia. Tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În urma administrării probatoriului și audierii martorilor, organele de cercetare penală din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au dispus joi, 11 martie 2026, continuarea urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „furt în scop de folosință” .

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă. Prin încheierea nr. 16/AUP din 11 martie 2026, judecătorii au dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile (de la 11 martie până la 9 aprilie 2026 inclusiv), urmând ca acesta să fie încarcerat la Arestul IPJ Mureș.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.