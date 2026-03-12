Peste 2.200 de pachete de țigări de contrabandă descoperite de polițiștii de frontieră suceveni într-un autoturism oprit la Milișăuți



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au prins în flagrant, în dimineața de joi, 12 martie 2026, un cetățean român care transporta o cantitate importantă de țigări fără timbru fiscal, destinată pieței negre din zonă.

Potrivit STPF Suceava, în jurul orei 04:30, polițiștii au oprit în trafic, pe raza localității Milișăuți, un autoturism înmatriculat în România, despre care existau suspiciuni că ar transporta țigări de contrabandă. În interiorul vehiculului au fost descoperite mai multe cutii și o geantă plină cu cartușe de țigări, iar în portbagaj alte cutii cu țigarete.

Șoferul, un bărbat de 28 de ani, domiciliat în municipiul Suceava, nu a putut prezenta documente de proveniență pentru marfă, motiv pentru care atât el, cât și autoturismul au fost conduși la sediul instituției pentru verificări amănunțite.

În urma inventarierii, polițiștii au ridicat 2.250 pachete de țigări (echivalentul a 45.000 de țigarete) fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 43.425 lei. Întreaga cantitate a fost confiscată, iar autoturismul folosit la transport, estimat la circa 10.000 lei, a fost indisponibilizat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete”.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale.