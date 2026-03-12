Trei incendii de vegetație uscată provocate de ardere necontrolată în Pătrăuți și Mălini – localnici sancționați contravențional



Polițiștii suceveni au făcut miercuri, 11 martie 2026, cercetări în trei cazuri separate de incendii de vegetație uscată provocate de arderea necontrolată a miriștei și a resturilor vegetale în localitățile Pătrăuți și Poiana Mărului (comuna Mălini).

Primul incident a avut loc în jurul orei 13:30, în satul Pătrăuți. Un localnic a dat foc la o suprafață de miriște pe imașul comunal, fără a supraveghea focul. Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de vegetație uscată. Vecinii s-au mobilizat rapid și au stins incendiul înainte ca acesta să se extindă către locuințe sau alte bunuri. Echipajul de poliție sosit la fața locului a aplicat sancțiune contravențională autorului faptei.

Al doilea caz s-a produs tot miercuri, în jurul orei 13:30, în satul Poiana Mărului, comuna Mălini. Un bărbat din localitate a incendiat resturile vegetale din propria grădină, fără supraveghere. Focul s-a extins pe terenul vecinei sale. Un echipaj din cadrul ISU „Bucovina” – Detașamentul Fălticeni și pompierii voluntari din SVSU Mălini au intervenit prompt și au lichidat incendiul. Nu au fost înregistrate pagube materiale. Autorul va fi sancționat contravențional de către reprezentanții ISU Suceava – Compartimentul Inspecții.

Al treilea incendiu a izbucnit în aceeași localitate, Poiana Mărului, în jurul orei 15:45. Un alt bărbat a aprins resturi vegetale pe terenul său, iar focul s-a propagat pe izlazul comunal pe o suprafață de aproximativ un hectar. Flăcările s-au apropiat de gospodăria unei vecine, care a alertat imediat autoritățile prin 112. Echipajele de pompieri au stins incendiul înainte de a produce pagube. Și în acest caz, autorul va fi sancționat contravențional.

Polițiștii și pompierii reamintesc cetățenilor că arderea miriștei, a resturilor vegetale sau a ierbii uscate în spații deschise este strict interzisă și poate genera incendii greu de controlat, mai ales în condiții de vânt.