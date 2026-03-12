Toți elevii din anii terminali din Suceava vor putea susține simulările examenelor naționale– decizie a inspectorului școlar general Ciprian Anton



Inspectorul școlar general al județului Suceava, prof. Ciprian Anton, a anunțat joi că toți elevii aflați în clasele terminale vor avea posibilitatea de a participa la simulările examenelor naționale organizate la nivel național.

Anunțul făcut de Anton vine pe fondul anunțului făcut de Asociația Sindicatelor din Învățământ Suceava care a precizat că peste 70 la sută dintre membrii sindicali au votat pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale.

Decizia anunțată de șeful ISJ Suceava vine în contextul dorinței de a oferi șanse egale tuturor elevilor și de a completa cele două simulări deja organizate la nivel județean. Simularea națională va reprezenta un exercițiu suplimentar de autoevaluare, menit să le ofere tinerilor încredere pentru probele din vară și să contribuie la reducerea stresului de examen.

„Această decizie vine din dorința noastră de a le oferi elevilor posibilitatea de a participa la un exercițiu organizat la nivel național care vine să completeze cele două simulări organizate la nivel județean. Simularea examenelor de evaluare națională și bacalaureat organizată la nivelul întregii țări poate deveni un instrument suplimentar de autoevaluare care să le dea încrederea necesară pentru probele din vară”, a transmis inspectorul școlar general Ciprian Anton.

Prof. Ciprian Anton a mulțumit directorilor de școli și întregului personal didactic care se va implica în organizarea acestui proces complex, de la pregătirea sălilor până la supraveghere și evaluarea lucrărilor.

Un rol important în luarea deciziei l-a avut dialogul cu elevii. Inspectorul a subliniat feedback-ul constructiv primit din partea Consiliului Județean al Elevilor Suceava, prin vocea președintei Karina Bogdănescu.

„Educația este despre echilibru. Educația este și despre solidaritate. În acest context, mesajul meu este unul de unitate – să facem tot ce ne stă în putere pentru copiii noștri, oferindu-le aceste oportunități de testare, dar, în același timp, să respectăm decizia și opțiunile tuturor colegilor noștri. Fiecare mediu școlar este unic, iar colaborarea bazată pe respect reciproc este singura cale spre performanță”, a mai declarat prof. Ciprian Anton.

„Succes tuturor elevilor în pregătire! Suntem alături de voi!” – este mesajul final adresat de inspectorul școlar general tinerilor din județul Suceava.

Karina-Elena Bogdănescu, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Suceava, a subliniat că orice decizie care influențează dinamica educațională trebuie să graviteze în jurul interesului superior al elevului.

„Simulările reprezintă, pentru mulți dintre aceștia, nu doar un instrument de evaluare, ci și un reper important în pregătirea pentru examenele naționale, oferindu-le ocazia de a-și înțelege mai bine nivelul de pregătire și de a aborda etapele următoare cu mai multă încredere. În dialogurile pe care le-am avut cu elevii din județ, am observat că aceștia își doresc, în mod real, desfășurarea acestor simulări și le percep ca pe un sprijin concret în parcursul lor educațional”, a arătat Bogdnănescu.