Prefectura Suceava anunță că a simplificat procedurile administrative și nu mai este nevoie de cazier judiciar pentru obținerea permisului de conducere la Suceava

Instituția Prefectului – Județul Suceava anunță o măsură importantă de simplificare a procedurilor administrative: Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nu mai solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere.

Verificarea situației juridice a solicitantului se realizează direct la ghișeu de către personalul serviciului, pe baza consimțământului exprimat de persoana interesată. Astfel, cetățenii nu mai sunt obligați să prezinte certificatul de cazier judiciar, indiferent dacă acesta a fost obținut în format fizic sau online.

Măsura elimină demersurile suplimentare (solicitarea prealabilă a documentului sau transmiterea lui prin alte canale) și permite procesarea imediată a cererilor, reducând semnificativ timpul de soluționare.

„În perioada următoare vor fi implementate și alte măsuri de digitalizare și optimizare a fluxurilor de lucru, cu scopul de a facilita interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice comunitare, făcând-o mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă”, transmit reprezentanții Prefecturii Suceava.

De asemenea, Instituția Prefectului reamintește că certificatele de cazier judiciar eliberate în format electronic prin intermediul Portalului de servicii al M.A.I. – HUB M.A.I. au semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice, producând efecte juridice atunci când sunt utilizate în format electronic.