Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan: Avem proiecte de un miliard de euro în licitație ce vor intra în vară în execuție

Președintele Consiliului Județean Suceava și al PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, miercuri seara în conferința de presă de la sediul partidului, că instituția pe care o conduce are proiecte de un miliard de euro în licitații și a subliniat că CJ Suceava a contribuit pentru prima dată cu fonduri proprii în sprijinul municipiului Suceava, un gest fără precedent în ultimii ani.

„Consiliul Județean Suceava a contribuit pentru prima dată cu fonduri pentru municipiul Suceava. Nu mi-aduc aminte un președinte de Consiliul Județean care să ajute, cu fonduri de la Consiliul Județean, municipiul Suceava, având în vedere că municipiul Suceava are uneori buget mai mare decât Consiliul Județean”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Liderul județean a precizat că datorită economiilor realizate la nivelul Consiliului Județean, în prezent, instituția are în licitație proiecte majore în valoare totală de aproximativ un miliard de euro, lucrările urmând să înceapă din această vară.

„La Consiliul Județean avem în licitație proiecte de aproximativ un miliard de euro unde vor începe lucrări din această vară. Și le veți vedea palpabile, de altfel, nu pe hârtie”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

Anunțul vine în contextul unor discuții recente privind relațiile administrative dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Suceava, Gheorghe Șoldan reiterând că instituțiile colaborează eficient pe proiecte concrete, dincolo de orice aspect politic.