Prețurile la benzină și motorină se pregătesc de explozie: motorina ar putea atinge 9,78 lei/litru în două săptămâni, avertizează AEI



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prețurile carburanților la pompă în România urmează să crească în următoarea perioadă, chiar în condițiile în care cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut recent, din cauza decalajului logistic specific lanțului petrolier, avertizează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit calculelor realizate de specialiștii AEI pe baza cotațiilor din urmă cu două-trei săptămâni, prețul actual al motorinei (aproximativ 8,81 lei/litru) reflectă achizițiile de țiței și motorină importată din perioada 24 februarie – începutul lunii martie. Motorina vândută astăzi provine din rafinarea țițeiului Brent cotat la circa 67,95 dolari/baril și din cotațiile ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp) de 739 dolari/tonă, incluzând accize, TVA, costuri logistice și marje comerciale.

Problema reală nu este nivelul de azi, ci cel care urmează. Conform aceleiași logici de transmitere a prețurilor, cotațiile mai ridicate din ultimele săptămâni nu s-au reflectat încă integral la pompă. Astfel, în următoarele două săptămâni, prețul motorinei ar putea urca teoretic până la circa 9,78 lei/litru – o creștere de peste un leu față de estimarea actuală și apropierea de pragul psihologic de 10 lei/litru.

„Prețurile de la pompă reflectă costurile din trecut, nu evoluțiile din ultimele zile. Dacă petrolul s-a ieftinit astăzi, efectul nu poate fi văzut imediat, pentru că motorina care se vinde acum a fost deja produsă sau importată la prețuri stabilite anterior. Piața carburanților funcționează cu inerție”, explică președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Acest decalaj creează frustrare publică: când petrolul crește, scumpirile se văd rapid la benzinării, iar când scade, ieftinirile întârzie, generând percepția că marjele companiilor petroliere sunt nesimțite.

Cum ar putea fi redus prețul motorinei – propunerea AEI de neutralitate fiscală

Asociația Energia Inteligentă propune o abordare de reducere concretă a prețului prin ajustări fiscale și comerciale „în oglindă”:

Preț motorină fără intervenție (lei/l) Reducere acciză maximă (lei/l) Reducere marjă distribuitori (lei/l) Scădere totală (lei/l) Eliminare TVA pe acciză (lei/l) Preț final estimat (lei/l) 9,0 0,148 0,148 0,36 0,59 8,05 9,5 0,220 0,220 0,53 0,59 8,38 10,0 0,291 0,291 0,70 0,59 8,71 10,5 0,440 0,440 1,06 0,59 8,84

Sursa: AEI (asociatiaenergiainteligenta.ro)

„România plătește deja zeci de miliarde de lei anual doar pentru dobânzile la datoria publică. Aceste resurse ar putea merge către investiții reale în loc să susțină o spirală a scumpirilor”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Specialiștii AEI recomandă autorităților și companiilor petroliere să găsească soluții de echilibru pentru a atenua impactul asupra șoferilor și transportatorilor în următoarea perioadă.