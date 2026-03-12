Accident rutier în comuna Moara: coliziune între două autoturisme, o persoană transportată la spital



Pompierii militari din județul Suceava intervin joi dimineață, 12 martie 2026, pe raza comunei Moara, pentru gestionarea unui accident rutier produs în urma coliziunii dintre două autoturisme.

Potrivit slt. Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, la locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (TIM – Terapie Intensivă Mobilă).

În accident au fost implicate trei persoane adulte. Toate cele trei victime erau conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.

După evaluarea medicală efectuată la fața locului, o persoană a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Celelalte două persoane nu au necesitat transport la spital.

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sunt cercetate de polițiștii rutieri.