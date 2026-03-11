Zeci de pompieri suceveni luptă cu incendiile de vegetație uscată – cel mai amplu foc, pe 10 hectare, la Valea Moldovei



Zeci de pompieri militari din județul Suceava intervin, încă de la primele ore ale dimineții de joi, 12 martie 2026, pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată izbucnite simultan în diferite localități ale județului.

Potrivit slt Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, cel mai amplu incendiu se manifestă în acest moment în comuna Valea Moldovei, unde forțele de intervenție acționează pe o suprafață de aproximativ 10 hectare de vegetație uscată (iarbă, stuf și resturi vegetale). Misiunea este în dinamică, pompierii lucrând intens pentru localizarea și lichidarea completă a focului, cu sprijinul mai multor autospeciale de stingere cu apă și accesorii specifice.

Alte incendii de vegetație uscată au fost semnalate și în alte zone din județ.

Pompierii militari suceveni atrag atenția asupra faptului că incendiile de vegetație uscată reprezintă un pericol major în această perioadă, deoarece focul se poate extinde extrem de rapid, mai ales în condiții de vânt, și poate amenința terenuri agricole, fondul forestier, gospodării populației sau alte bunuri materiale.

„Incendierea vegetației uscate este strict interzisă de legislația în vigoare. Facem un apel la responsabilitate către toți cetățenii: evitați orice formă de aprindere a ierbii uscate, a stufului sau a resturilor vegetale. Un foc aparent inofensiv poate scăpa rapid de sub control și poate genera pagube imense sau chiar pune în pericol vieți omenești”, transmit reprezentanții ISU Suceava.