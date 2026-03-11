ASI Suceava: 72% dintre membri s-au pronunțat pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația Sindicală „Învățătorii Suceveni” (ASI Suceava) își asumă public decizia de neparticipare la simulările examenelor naționale, în urma rezultatului consultării la nivel județean, unde 72% dintre membrii care au participat la vot s-au exprimat pentru boicot.

Într-un comunicat transmis marți, 11 martie 2026, președintele ASI Suceava, Giani Leonte, subliniază că rezultatul referendumului național, care a arătat o preferință clară pentru neparticipare, este și mai puternic exprimat în județul Suceava.

„La nivel național, referendumul privind participarea la simulările examenelor naționale a transmis un mesaj clar: colegii noștri au votat pentru neparticipare. În județul Suceava, mesajul este însă și mai puternic: 72% dintre membrii care au participat la consultare s-au exprimat pentru neparticipare. Acest rezultat nu este doar o statistică. Este vocea colegilor noștri, exprimată prin vot și prin asumare. Este un semnal de solidaritate și de responsabilitate față de profesie și față de condițiile în care ne desfășurăm activitatea”, a declarat Giani Leonte.

Președintele ASI Suceava subliniază că ignorarea rezultatului consultării ar afecta sensul demersului democratic și principiul respectării voinței membrilor.

„Votul colegilor nu poate fi ignorat. Un demers democratic își pierde sensul atunci când rezultatele sale sunt tratate formal sau sunt trecute cu vederea. Respectarea voinței membrilor este o chestiune de principiu, de demnitate profesională și de solidaritate între colegi”, a mai transmis Giani Leonte.

În context, liderul sindical face un apel la unitate și consecvență: „Dacă ne-am exprimat opțiunea prin semnătură și vot, este important să ne respectăm propria decizie și să transmitem un mesaj clar că vocea noastră contează”.

ASI Suceava își asumă public poziția de respectare a rezultatului exprimat de membrii săi și susține decizia de neparticipare la simulările examenelor naționale, în acord cu votul majoritar din județ.

„Numai prin solidaritate, coerență și respectarea deciziilor colective putem construi o reprezentare reală și puternică a profesiei noastre. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați exprimat opinia și care contribuiți la consolidarea unei comunități profesionale unite”, a concluzionat Giani Leonte în mesajul adresat cadrelor didactice.

Poziția oficială a ASI Suceava vine în contextul în care mai multe organizații sindicale din învățământ au exprimat nemulțumiri față de condițiile de organizare a simulărilor și față de impactul acestora asupra cadrelor didactice și elevilor.

Reamintim că în județul Suceava s-au organizat deja în acest an școlar două sesiuni de simulări județene ale examenelor naționale.