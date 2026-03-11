Colaborare strânsă între USV și CJ Suceava pentru susținerea cercetării și dezvoltarea județului – eveniment la COACH USV



Centrul de Orientare, Asociere şi Consiliere în Cariera de Cercetător (COACH USV) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat luni, 9 martie 2026, evenimentul „Cercetarea – de la vis la laborator: construim împreună viitorul Județului Suceava”, care a pus accent pe parteneriatul solid dintre universitate și Consiliul Județean Suceava.

Invitatul principal al întâlnirii a fost Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, absolvent al USV și doctorand în domeniul Istorie. În intervenția sa, vicepreședintele CJ Suceava a prezentat principalele direcții ale conducerii județului în susținerea cercetării tehnologice, cu accent pe colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, inclusiv prin dezvoltarea Parcului Tehnologic Siret.

Universitatea suceveană a fost reprezentată la masa prezidiului de:

prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, ordonator de credite

prof. univ. dr. Carmen Năstase, decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

conf. univ. dr. Liana-Teodora Pascariu, decan al Facultății de Drept și Științe Administrative

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, directorul COACH USV.

În deschiderea discuțiilor, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean a subliniat soliditatea parteneriatului instituțional dintre USV și CJ Suceava, pledând pentru un „viitor gândit împreună”, construit pe patru piloni esențiali: resursa umană calificată, infrastructura modernă, parteneriatul strategic și continuitatea în obiective și viziune. Reprezentanta universității a prezentat evoluția campusului universitar și amploarea proiectelor de extindere de la Moara, precum și interesul USV pentru atragerea de fonduri prin proiecte PNRR (aflate în discuție la nivelul Parlamentului European) în noul cadru financiar multianual.

Prof. univ. dr. Carmen Năstase a evidențiat mai multe colaborări concrete ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor cu Consiliul Județean Suceava și cu mediul de afaceri local: organizarea de școli de vară, programe de internaționalizare și proiectul unui forum economic internațional.

La rândul său, conf. univ. dr. Liana-Teodora Pascariu a subliniat parteneriatul strategic dintre Facultatea de Drept și Științe Administrative și CJ Suceava, menționând implicarea mai multor cadre didactice din universitate în calitate de consilieri județeni, precum și sprijinul acordat studenților pentru desfășurarea activităților practice în instituțiile administrației județene.

Participanții – studenți, masteranzi, doctoranzi și membri ai grupului țintă COACH USV – au avut ocazia să adreseze întrebări invitaților, subliniind importanța colaborării continue între mediul academic și administrația locală pentru transferul de cunoștințe, dezvoltarea competențelor practice și susținerea cercetării aplicate în beneficiul județului Suceava.

Evenimentul a reconfirmat angajamentul ambelor instituții de a consolida parteneriatul strategic, văzut ca un factor esențial pentru modernizarea infrastructurii de cercetare, atragerea de fonduri europene și crearea unui ecosistem favorabil inovației și dezvoltării durabile la nivel județean.