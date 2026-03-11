Accidentul de la Grănicești: O tânără însărcinată și un bărbat de 77 de ani, transportați la spital



Pompierii și ambulanțele au intervenit miercuri, 11 martie 2026, pe raza localității Grănicești, pentru un accident rutier soldat cu coliziunea dintre un autoturism și un autotren. Două persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava.

Potrivit declarației dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, echipajul SAJ de tip B2 a preluat de la locul accidentului o pacientă de aproximativ 25 de ani, însărcinată, policontuzionată, dar stabilă hemodinamic și respirator. În paralel, un echipaj de prim ajutor a preluat un pacient de aproximativ 77 de ani, policontuzionat, stabil clinic. Ambii pacienți au fost transportați la UPU a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Reamintim că accidentul s-a produs în cursul dimineții pe raza localității Grănicești, și a implicat un autoturism și un autotren. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță. Cele trei persoane implicate în eveniment – toate adulți – nu au fost încarcerate, fiind conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.

Cea de-a treia persoană implicată nu a necesitat transport la spital, fiind evaluată medical la locul accidentului.

Cauzele exacte ale coliziunii sunt cercetate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, care au întocmit dosar penal pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.