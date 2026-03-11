Un bărbat a căzut în fântâna adâncă de 6 metri, în Mălini. A fost extras de pompieri și transportat la spital



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din comuna Mălini a căzut marți, 10 martie 2026, într-o fântână nefuncțională cu o adâncime de aproximativ 6 metri, în timp ce efectua lucrări de curățare a unui copac situat în imediata apropiere.

La ora 17:04, SPR 7 Mălini a fost sesizat prin apel la 112 de către soția bărbatului, care a anunțat că soțul său a căzut în fântână.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că, în jurul orei 17:00, bărbatul efectua activități de toaletare a unui copac poziționat lângă o fântână veche, nefuncțională, acoperită cu un capac din beton.

Din cauza uzurii accentuate, capacul a cedat sub greutatea bărbatului, acesta căzând în gol circa 6 metri.

La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Fălticeni (ISU „Bucovina” – Stația Fălticeni), care a reușit extragerea victimei din fântână. Un echipaj medical SMURD și al Serviciului de Ambulanță Județean l-au preluat pe bărbat și l-au transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate. Diagnosticul preliminar stabilit de medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe este traumatism prin cădere de la înălțime.

Bărbatul a declarat verbal polițiștilor că se afla singur în acel loc, că nu a fost victima vreunei infracțiuni și că evenimentul s-a produs din cauze accidentale, fiind vorba de o autoaccidentare.

În funcție de evoluția stării de sănătate a victimei și de eventualele consecințe medicale, se va dispune procedural în continuare.