Un bătrân de 94 de ani a suferit arsuri grave după ce a dat foc la o grămadă de strujeni, în Dărmănești

Un bărbat în vârstă de 94 de ani a suferit arsuri grave la nivelul membrelor inferioare și al bazinului, marți, 10 martie 2026, după ce a aprins o grămadă de strujeni în gospodăria sa din comuna Dărmănești.

La ora 13:10, polițiștii din Dărmănești au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie care a anunțat că un bătrân a luat foc. Echipajele de intervenție au identificat apelanta și victima – un bărbat de 94 de ani – care, din cauza vârstei înaintate, nu a mai putut să se deplaseze rapid după ce focul s-a extins asupra hainelor cu care era îmbrăcat și la nivelul picioarelor și bazinului.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava s-a deplasat de urgență la locul evenimentului, unde l-a stabilizat pe bărbat și l-a transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului s-a deplasat și o autospecială de pompieri aparținând Primăriei Comunei Pătrăuți, însă focul de la grămada de strujeni a fost lichidat de către vecini înainte de sosirea echipajelor oficiale de intervenție.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.