Șofer reținut după accidentul de la Capu Câmpului: conducea băut și a provocat rănirea unui pasager



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au dispus, marți, 10 martie 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 22 de ani din comuna Capu Câmpului, bănuit că a condus sub influența alcoolului și a provocat vătămarea corporală din culpă a unui pasager, în urma unui accident rutier produs pe 1 martie 2026.

Prin ordonanță emisă în aceeași zi, în continuarea urmăririi penale, s-a dispus efectuarea de cercetări față de tânărul de 22 de ani, din comuna Capu Câmpului, pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „vătămare corporală din culpă”. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița, din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Reamintim că accidentul s-a produs duminică, 1 martie 2026, în jurul orei 05:00, pe DJ 177C, în localitatea Capu Câmpului. Tânărul a condus un autoturism BMW având direcția de deplasare dinspre centrul localității spre localitatea Valea Moldovei.

Într-o curbă la stânga, conducătorul auto nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat cu roata stânga față în podețul care traversează șanțul către strada Nucului, iar apoi autoturismul a fost proiectat în clădirea unui imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare.

În urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar pasagerul de pe scaunul din spate dreapta de 17 ani, din localitatea Capu Câmpului, a suferit vătămări corporale ușoare. Tânărul a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde medicii i-au stabilit diagnosticul: escoriații faciale multiple, traumatism cervico-toracic, traumatism genunchi stâng, gambă și gleznă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Testarea cu aparatul DrugTest a fost negativă pentru consumul de substanțe interzise.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că vinovat de producerea evenimentului rutier este conducătorul auto, care, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a pierdut controlul direcției și a intrat în podeț la intersecția cu strada Nucului.