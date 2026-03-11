Accident rutier în Grănicești: Doi răniți după o coliziune între autoturism și un TIR



Pompierii militari din județul Suceava au intervenit, miercuri dimineața, pe raza localității Grănicești, pentru gestionarea unui accident rutier soldat cu coliziunea dintre un autoturism și un autotren.

Potrivit slt Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, la locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de descarcerare și două ambulanțe – una SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

În accident au fost implicate trei persoane adulte. Niciuna dintre acestea nu a rămas încarcerată, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.

După evaluarea medicală efectuată la fața locului, două dintre persoanele implicate au fost transportate la unități spitalicești din județ pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Cea de-a treia persoană nu a necesitat transport la spital.

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sunt cercetate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

