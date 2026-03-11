Muntele de haine: Suceava a colectat zero tone de deșeuri textile separat în 2025, deși are 8 containere instalate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Suceava se află printre codașele naționale la colectarea separată a deșeurilor textile, potrivit radiografiei realizate de asociația Ecoteca în cadrul programului Harta Reciclării.

Conform datelor centralizate în broșura „Muntele de Haine – Radiografia gestionării deșeurilor textile în România”, municipiul Suceava a raportat zero tone de deșeuri textile colectate separat în primele 10 luni ale anului 2025, deși dispune de 8 containere distribuite în 4 puncte din oraș.

Studiul, lansat la un an de la intrarea în vigoare a obligativității colectării separate a textilelor (1 ianuarie 2025), evidențiază diferențe majore între orașele României. La polul opus se află Oradea, cu 558,57 tone colectate, Sibiu – 450 tone, Craiova – 340,53 tone, Buzău – 250,56 tone și Pitești – 107,58 tone. La nivel național, cele 31 de localități respondente au raportat în total 2.190,57 tone de deșeuri textile colectate separat.

Analiza scoate în evidență probleme structurale persistente: lipsa trasabilității reale după colectare, contaminarea ridicată a fracțiilor colectate, capacități limitate de sortare și reciclare la nivel național, precum și absența unei scheme funcționale de răspundere extinsă a producătorului (EPR) pentru textile. Doar 6-8% din textilele colectate separat ajung să fie reutilizate sau reciclate, restul fiind incinerate sau depozitate.

În cazul Sucevei, datele sugerează că infrastructura existentă nu este suficient utilizată sau că populația nu a fost încă suficient informată și motivată să participe la acest sistem. Simplă amplasare a containerelor nu garantează succesul, avertizează autorii studiului.

La nivel național, România și-a asumat ținta ca până în 2035 doar 10% din totalul deșeurilor generate să ajungă la depozitare, iar gestionarea eficientă a textilelor este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.