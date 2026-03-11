„Profit din criză! Cât mai poate suporta România la pompă?” – semnal de alarmă tras de Dumitru Chisăliță



Prețurile la benzină și motorină continuă să crească pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, iar președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, acuză companiile petroliere că realizează „profit din criză” prin alinierea integrală la cotațiile internaționale, deși o parte din combustibil provine din producție internă de țiței cu costuri mult mai reduse.

Într-o analiză publicată miercuri, Chisăliță arată că fiecare scumpire de 10-15 bani la litru nu rămâne izolată, ci declanșează un efect în lanț devastator asupra economiei: transportatorii majorează tarifele, fermierii suportă costuri mai mari la lucrările agricole, retailerii cresc prețurile la raft, constructorii ajustează devizele, iar serviciile se scumpesc. „Combustibilul nu este un produs oarecare. Este un multiplicator de inflație”, avertizează expertul.

Critica centrală vizează marjele excepționale obținute în perioade de volatilitate: „Este justificată alinierea integrală a prețurilor internaționale atunci când o parte din combustibil provine din producție internă de țiței, cu costuri mult mai mici? Aceasta nu mai este doar «aliniere la piață». Devine captare de rentă de criză”.

Chisăliță amintește că alte companii din energie au ales o abordare responsabilă în momente dificile. Hidroelectrica și Romgaz au folosit avantajul producției interne pentru a oferi prețuri mai competitive consumatorilor români, demonstrând că există spațiu pentru solidaritate.

„Resursele sunt ale acestei țări. Companiile sunt românești. Consumatorii sunt ai acestei țări. Impactul este asupra acestei țări. Întrebarea nu este dacă prețul poate crește, ci de ce trebuie să crească la maximul posibil atunci când românii suferă”, scrie Dumitru Chisăliță.

Expertul propune trei măsuri concrete de responsabilitate: ajustări temporare de marje în perioade de șoc, transparență totală privind structura reală a costurilor și asumarea rolului de stabilizator economic. „În vremuri normale, piața decide. În vremuri dificile, liderii decid”, concluzionează președintele AEI.

Pe 11 martie 2026, motorina se vinde în multe stații cu peste 8,60 lei/litru, iar prețurile continuă să urce pe fondul escaladării conflictului din Iran.