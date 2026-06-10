 Primăria Suceava aprobă utilizarea Bazei Sportive Tip 1 de către Cetatea 1932 Suceava

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Primăria Municipiului Suceava a aprobat solicitarea Asociației Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava privind utilizarea Bazei Sportive Tip 1 pe tot parcursul sezonului competițional 2026-2027 al Ligii a II-a.

Potrivit comunicatului oficial, acordul permite desfășurarea atât a antrenamentelor pentru grupele de copii și juniori, cât și a jocurilor oficiale din competițiile sportive.

Această decizie vine în sprijinul clubului pentru îndeplinirea procedurilor necesare de certificare, omologare și programare a meciurilor oficiale la Federația Română de Fotbal.

„Utilizarea bazei sportive se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale, regulamentelor în vigoare și condițiilor stabilite de administratorul bazei”, precizează Primăria Suceava.

După acordul pentru Stadionul „Areni”, aprobarea privind Baza Sportivă Tip 1 oferă Cetății 1932 condiții suplimentare de pregătire și desfășurare a activității, atât pentru echipa de seniori, cât și pentru secțiile de copii și juniori.