Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” – Ediția a V-a, un succes de prestigiu la Suceava

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Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, a organizat în perioada 1–7 iunie 2026 cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, o manifestare culturală de anvergură dedicată memoriei compozitorului bucovinean și promovării muzicii clasice.

Festivalul a cuprins concerte camerale, vocal-simfonice, recitaluri corale, manifestări comemorative, evenimente muzicologice și competiții artistice, desfășurate la Suceava, Ciprian Porumbescu (Stupca) și Vatra Dornei. Au participat artiști consacrați, ansambluri de prestigiu și tineri muzicieni din România și Republica Moldova.

Festivalul a debutat la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”, prin concertul „Acasă, la Stupca”, un moment artistic încărcat de emoție, desfășurat în mod simbolic chiar în satul natal al compozitorului. Concertul a adus pe scenă Corala „Academica”, dirijor Emil Forfotă, Corala „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijor pr. Lucian Tablan-Popescu și Cvartetul „Ciprian Porumbescu”, coordonator Ciprian Reuț. Prezentator: Ionuț Vichentie Ilisoi.

În data de 2 iunie, festivalul a continuat cu Simpozionul Național de Muzicologie „Muzică românească cultă și tradițională” (organizator și moderator Teodora Grosu) desfășurat în mediul online. Evenimentul a reunit profesori universitari, cercetători, doctoranzi și studenți preocupați de studiul muzicii. În aceeași zi, publicul din Vatra Dornei a avut ocazia să participe la concertul susținut de ansamblul „Fly Syncret Combo” din Iași, găzduit de Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”. Prezentator: Ionuț Vichentie Ilisoi.

În perioada 3–5 iunie 2026, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, s-a desfășurat Concursul Internațional al Muzicii de Cameră „Ciprian Porumbescu”, unul dintre momentele centrale ale ediției din acest an. Competiția a reunit formații camerale din importante centre universitare și colegii vocaționale din țară. Prezentator: muzicolog Teodora Grosu.

Juriul a fost alcătuit din personalități marcante ale mediului universitar muzical din România:

– prof. univ. dr. DORU ALBU – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, președintele juriului;

– prof. univ. dr. prorector VERONA MAIER – Universitatea Națională de Muzică București;

– prof. univ. dr. decan MĂDĂLINA RUCSANDA – Universitatea Transilvania din Brașov;

-prof. univ. dr. DANIEL GOIȚI – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca;

-lect. univ. dr. BOGDAN CONSTANTIN – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași / Universitatea Transilvania din Brașov.

În urma deliberării juriului, laureații ediției din acest an sunt:

Categoria A (15–19 ani)

– Premiul I – „TRIO CAPRICCIO”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, coordonator prof. Laurențiu Nicolae Reuț;

– Premiul al III-lea – „TRIO ARSIS”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, coordonator prof. Ionuț Micliuc.

Categoria B (19–35 ani)

– Premiul I – „ECLIPSE QUARTET”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, coordonator lect. univ. dr. Bogdan Constantin;

– Premiul al II-lea – „CVARTETUL HÉRITAGE”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, coordonator conf. univ. dr. Filip Papa;

– Premiul al II-lea – „TRIO CALISTO”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, coordonator lect. univ. dr. Dan Alexandru Arhire;

– Premiul al III-lea – „REEDS & KEYS TRIO”, Universitatea Transilvania din Brașov, coordonator lect. univ. dr. Bogdan Constantin;

– Premiul al III-lea – „CVARTETUL DE CLARINETE AL UNAGE IAȘI”, coordonator lect. univ. dr. Zaharia Hojbotă.

Trofeul Concursului Internațional al Muzicii de Cameră „Ciprian Porumbescu” a fost acordat formației „CVARTETUL UNAGE IAȘI”, din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, coordonator lect. univ. dr. Carmen Ivancia.

Seara zilei de 4 iunie a fost dedicată recitalului cameral „Pro Musica Academica”, susținut de ansamblul de clarinete al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava. Prezentator: muzicolog Teodora Grosu.

În data de 6 iunie, la Biserica „Sfântul Dimitrie” din Ciprian Porumbescu (Stupca), a avut loc manifestarea comemorativă „In Memoriam Ciprian Porumbescu”, organizată la împlinirea a 143 de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire, săvârșite de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corala „Ciprian Porumbescu”, dirijată de Alexandru Semeniuc, manager Ionuț-Vichentie Ilisoi. Atmosfera de reculegere și solemnitate a fost întregită de prezența distinsei doamne Stanca Scholz-Cionca, strănepoata compozitorului Ciprian Porumbescu.

În aceeași zi, Parcul Central al municipiului Suceava a găzduit „Promenada muzicală”, eveniment care a adus muzica mai aproape de public prin momente artistice oferite de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, coordonați de prof. Johannes-Raimund Onesciuc, precum și de Corala de fete a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, dirijată de pr. Lucian Tablan – Popescu.

Seara de 6 iunie a continuat la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ Suceava, prin concertul susținut de „Select Cvartet Plus”, formație alcătuită din artiști ai Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, Republica Moldova. Sub coordonarea dirijorului și managerului Mihail Agafița, ansamblul a oferit un spectacol vibrant, reunind repertoriul clasic, influențele latino, jazz-ul și sonoritățile contemporane. Prezentatori: Teodora Grosu și Ionuț Vichentie Ilisoi.

Punctul culminant al ediției a V-a l-a constituit Concertul de Gală desfășurat pe Esplanada Palatului Administrativ din Suceava, în seara zilei de 7 iunie. Evenimentul a reunit nume importante ale scenei muzicale românești: soprana Elena Moșuc, violonistul Alexandru Tomescu, „3 Tenori ieșeni”, Orchestra Metropolitană Iași sub bagheta dirijorului Marius Mădălin Munteanu, Corala „Ciprian Porumbescu”, iar în deschidere Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Concertul a oferit publicului un amplu spectacol vocal-simfonic, încheind festivalul într-o atmosferă de mare emoție și aplauze îndelungate. Prezentator: muzicologul și jurnalistul Cătălin Sava.

Prin amploarea și diversitatea manifestărilor incluse în program, Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” reconfirmă rolul acestui proiect cultural în promovarea muzicii culte, valorificarea patrimoniului artistic românesc și susținerea tinerelor generații de muzicieni.

Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural „Bucovina” adresează mulțumiri echipei de organizare, tuturor artiștilor, cadrelor universitare, partenerilor instituționali, colaboratorilor, participanților, voluntarilor și publicului, care au contribuit la reușita ediției a V-a a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”.