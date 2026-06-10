Șoferul de TIR care pleca în cursă cu o alcoolemie de 2,62 mg/l, reținut în arest

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Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui șofer de TIR în vârstă de 68 de ani, după ce analizele toxicologice au confirmat o alcoolemie extrem de ridicată.

Este vorba despre un bărbat din orașul Liteni, care a fost oprit pe 7 iunie 2026, în jurul orei 15:25, pe DN 2-E85, în afara localității Drăgușeni. Acesta conducea un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul MAN și o semiremorcă verde, intenționând să alimenteze și să continue drumul spre București.

La testul cu etilometrul a rezultat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în portiera cabinei a fost găsită o sticlă de vodcă Vorona deschisă, din care se consumase aproximativ trei sferturi.

În continuarea cercetărilor, la data de 8 iunie au fost solicitate analizele toxicologice din sânge, care au relevat o alcoolemie de 2,62 mg/l.

La data de 9 iunie 2026, procurorul a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, începând cu ora 17:35, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.